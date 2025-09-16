Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce - Eva DOVBOR
Č. j. KRPB-79427-77/TČ-2025-060288-RB, Eva DOVBOR, roč. 1995
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Skupina kybernetické kriminality Malátova 31 61 1 38 Brno
Č. j. KRPB-79427-77/TČ-2025-060288-RB
Brno 16. září 2025
VÝZVA
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. S 64 tr. řádu
Adresát: Eva DOVBOR, nar. 15.02.1995 v Polsko, st. přísl. POL, trv. bytem Polsko, doručovací adresa Antonínská 549/2, Brno
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Antonínská 549/2, Brno
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, MŘ Policie Brno, Malátova 3
Doručovaná písemnost: Usnesení KRPB-79427-10/TÖ-2025-060211 dle S 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 15.04.2025
Protože jste nebyl při doručování písemnosti zastižen a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena na OAKK MŘ Brno Malátova 3, Brno. Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10-ti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:00do 14:00 hodin na OAKK SKPV MŘ Brno, Malátova 3 v Brně. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10-ti dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty:
por. Roman Boháček
Datum: 16.9.2025
Podpis doručujícího policisty
Vyvěšeno dne: 17.09.2025
Sejmuto dne: 29.09.2025