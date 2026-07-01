Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce - Carlos HOLAN
Č. j. KRPB-165120-115/TČ-2025-060288-TJ, Carlos HOLAN, roč. 2008
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Skupina kybernetické kriminality
Malátova 3, 611 38 Brno
Č. j. KRPB-165120-115/TČ-2025-060288-TJ Brno 3. července 2026
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V Ý Z V A
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Carlos HOLAN, roč. 2008 v Most, trv. bytem Větrná č. p. 301, 435 42 Litvínov-Janov Adresa, na níž má být písemnost doručena: Větrná č. p. 301, 435 42 Litvínov-Janov, Česko.
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Skupina kybernetické kriminality, Malátova 3, 611 38 Brno
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 81a trestního řádu ze dne 15.06.2026 k čj. KRPB-165120-101/TČ-2025-060288-TJ.
Protože jste nebyl při doručování písemnosti zastižen a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena dne 3.7.2026.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:00 hodin do 15:00 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Skupina kybernetické kriminality, Malátova 3, 611 38 Brno.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty:
por. Tomáš Javůrek
por. Bc. Pavel Šmédek
vrchní inspektor
974624756
krpb.podatelna@pcr.cz
pavel.smedek@pcr.cz
mjr. Ing. Bc. Pavel Rössner
zástupce vedoucího oddělení
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
Vyvěšeno dne: 07.07.2026
Sejmuto dne: 20.07.2026