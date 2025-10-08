Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce – Anel BULATKYZY
Č. j. KRPB-144407-63/TČ-2025-060219-IT, Anel BULATKYZY, roč. 2005
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Bystrc
Nám. 28. dubna 9, 635 00 Brno
Č. j. KRPB-144407-63/TČ-2025-060219-IT Brno 7. října 2025
V Ý Z V A
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
(trestní řád)
Adresát: Anel BULATKYZY, ročník 2005
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Jugoslávských partyzánů 677/12, 160 00 Praha-Bubeneč
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení policie Brno – Bystrc, nám. 28. dubna 9 v Brně, 635 00 Brno - Bystrc
Doručovaná písemnost: Usnesení dle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 16.07.2025 KRPB-144407-5/TČ-2025-060219 a KRPB-144613-5/TČ-2025-060219, šetřeno pod sloučeným Č.J.: KRPB-144407/TČ-2025-060219-IT.
Protože adresát se na své doručovací adrese nezdržuje, nebylo možné adresáta zastihnout, uložit písemnost Policie ČR do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky nebo odevzdat jiné osobě, která by byla oprávněna jí přijmout, nebyla písemnost doručena.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:00 hodin do 15:00 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 9, 635 00 Brno - Bystrc.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Zpracoval:
prap. Jan Haiser
inspektor
Tel.: 974 628 845
Vyvěšeno dne: 08.10.2025
Sejmuto dne: 21.10.2025