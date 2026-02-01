Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce - Andrea HALUŠKOVÁ
Č. j. KRPB-216109-37/TČ-2025-060613-MMT, Andrea HALUŠKOVÁ, roč. 1994
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Územní odbor Hodonín
Obvodní oddělení policie Hodonín
Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín
Č. j. KRPB-216109-37/TČ-2025-060613-MMT
Hodonín 2.·února·2026
VÝZVA
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Andrea HALUŠKOVÁ, nar. 03.01.1994
Adresa, na níž má být písemnost doručena: U Uranie č. 5 Praha 7
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Obvodní oddělení policie Hodonín, Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín
Doručovaná písemnost: Usnesení o zaj. věci §79a tr.ř pod č.j.: KRPB-216109-2/TČ-2025-060613, ze dne 2.2.2026
Protože jste nebyl při doručování písemnosti zastižen a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena dne 12.1.2026. Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10-ti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07.30 do 14.30 hodin na OOP Hodonín, Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10-ti dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty:
nprap. Martin Matras
Datum:
Podpis doručujícího policisty:
Zpracoval:
nprap. Bc. Martin Matras
npor. Bc. Tomáš Bárta
vedoucí oddělení
schváleno elektronicky (podepsáno zvláštním technologickým prostředkem podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
Vyvěšeno den: 03.02.2026
Sejmuto dne: 16.02.2026