Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro sdělení na úřední desce - Iveta SZAJKOVÁ
Č. j. KRPB-213219-30/TČ-2025-060214, Iveta SZAJKOVÁ, roč. 1992
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Královo Pole
Malátova 3, 612 00 Brno
Č. j. KRPB-213219-30/TČ-2025-060214
Brno 17.·února·2026
Výzva
pro vyvěšení na úřední dece dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Iveta SZAJKOVÁ, nar. 07.06.1992, st. přísl. SVK
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Bratislavská 234/52, 602 00 Brno - Zábrdovice.
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: : Obvodní oddělení policie Brno - Královo Pole, Malátova 3, 612 00 Brno.
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79a trestního řádu ze dne 22.10.2025 k č. j. KRPB-213219-6/TČ-2026-060214.
Protože jste nebyl při doručování písemnosti zastižen a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena dne 17.02.2026.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:30 hodin do 20:00 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Královo Pole, Malátova 3, 612 00 Brno. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty:
prap. Adam Kolek
Datum: 17.02.2026
Za správnost vyhotovení:
prap. Adam Kolek
tel. 974624773
adam.kolek@pcr.cz
npor. Ing. David Šmarda
vedoucí oddělení
v z. npor. Mgr. Adéla Grycová
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
Vyvěšeno dne: 18.02.2026
Sejmuto dne: 02.03.2026