Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Výzva k vyzvednutí zísilky - Jakub MACH
Č. j. KRPJ-123476/TČ-2025-161017
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Obvodním oddělení Třebíč
Bráfova třída 1247/11
674 01 Třebíč
Č. j. KRPJ-123476/TČ-2025-161017-SEI Třebíč, 27. ledna 2026
Výzva
k vyzvednutí zásilky pro adresáta podle § 64/4 trestního řádu
Adresát: Jakub MACH, nar. 12.12.1997 v Ostrava, svobodný, doklad: 218917207, trv. bytem Parys č. p. 84, 735 41 Petřvald
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Parys č.ú. 84, 735 41 Petřvald
Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení:Obvodní oddělení Třebíč Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč,
Doručované písemnosti: Usnesení § 79f tr.ř, ČJ: KRPJ-123476/TČ-2025-161017-SEI, vedeného pod č.j. p. 61
Protože jste nebyla při doručování písemnosti policejního orgánu zastižena a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost vrácena odesílateli, kde je připravena k vyzvednutí.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce.
Písemnost je možné vyzvednout na Obvodním oddělení Třebíč ÚO Třebíč, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč, na recepci od pondělí – pátek v době od 07:00 hodin do 15:00 hodin.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.
Vyvěšeno dne: 27.01.2026
Sejmuto dne: 05.02.2026