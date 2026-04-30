Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Výzva k vyzvednutí zásilky - Yehor KOZAKOV
Č. j. KRPJ-142604-33/TČ-2025-161017-SEI
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Třebíč
Obvodní oddělení Třebíč
Bráfova třída 11, 674 01 Třebíč
Třebíč 30. dubna 2026
Výzva
k vyzvednutí zásilky pro adresáta podle § 64/4 trestního řádu
Adresát: Yehor KOZAKOV, nar. 01.08.2007 v CHARKOV, svobodný, st. přísl. UKR, doklad: 902688645, trv. bytem Dýšina č. p. 271, 330 02 Dýšina, Česko, tel.: 722686640
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Dýšina č. p. 271, 330 05 Dýšina
Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení Třebíč Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč
Doručované písemnosti: Usnesení § 81a k §80 a 81 tr.ř, ČJ: KRPJ-142604/TČ-2025-161017-SEI, vedeného pod č.j. p. 28
Protože jste nebyla při doručování písemnosti policejního orgánu zastižena a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost vrácena odesílateli, kde je připravena k vyzvednutí.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce.
Písemnost je možné vyzvednout na Obvodním oddělení Třebíč ÚO Třebíč, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč, na recepci od pondělí – pátek v době od 07:00 hodin do 15:00 hodin.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.
nprap. Bc. Jan Seifert
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 30.04.2026
Sejmuto dne: 11.05.2026