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Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina

Výzva k vyzvednutí zásilky - Viktor STROBACH

Č. j. KRPJ-127760-58/TČ-2025-161081-VLA 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Třebíč
Oddělení hospodářské kriminality
Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč

Třebíč, 10. června 2026

Výzva

K vyzvednutí zásilky pro adresáta podle § 64/4 trestního řádu

Adresát: Viktor STROBACH, Na Vyhlídce 318, 405 05, Děčín

Adresa, na níž má být písemnost doručena: Na Vyhlídce 318, 405 05, Děčín

Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč,

Doručovaná písemnost: Opravné usnesení dle §79f odst. 1 až 3 trestního řádu:  KRPJ-127760-58/TČ-2025-161081-VLA

Protože jste nebyl/a při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen/a a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost vrácena odesílateli, kde je připravena k vyzvednutí.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce.

Písemnost je možné vyzvednout na oddělení hospodářské kriminality ÚO Třebíč, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč, na recepci od pondělí – pátek v době od 07.00 hod do 15:00 hod.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

por. Bc. Andrea Vlčková
komisařka

Vyvěšeno dne: 10.06.2026
Sejmuto dne: 22.06.2026

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