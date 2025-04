Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Výzva k vyzvednutí zásilky - Tornike ILURIDZE

Č. j. KRPJ-90912-42/ČJ-2024-160022-SV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor cizinecké policie

Wolkerova 4448/37

586 01 Jihlava

Tornike ILURIDZE

nar. 05.05.1992

státní příslušnost: Gruzie

trv. bytem: Vazisubani Street 20/24

0152 Tbilisi, Gruzie

Jihlava 29. dubna 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v řízení o správním vyhoštění z přechodného pobytu na území cizince Tornike ILURIDZE, nar. 05.05.1992, státní příslušnost: Gruzie

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnosti:

Rozhodnutí o správním vyhoštění, č.j. KRPJ-90912-40/ČJ-2024-160022-SV

ze dne 29. dubna 2025

Rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady řízení, č.j. KRPJ-90912-41/ČJ-2024-160022-SV

ze dne 29. dubna 2025

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť se shora jmenované prokazatelně nedaří doručovat písemnosti.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Policie České republiky, Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Wolkerova 4448/37, 586 01 Jihlava v každý pracovní den v době od 07:00 hodin do 15:00 hodin, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

nprap. Martin Mrkos

vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 30. 04. 2025

Sejmuto dne: 15. 05. 2025

