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Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina

Výzva k vyzvednutí zásilky - Tomasz Duda

Č. j. KRPJ-21846/TČ-2026-161071-KOR 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Třebíč
Oddělení obecné kriminality
Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč

Třebíč 16. června 2026

Výzva

k vyzvednutí zásilky pro adresáta podle § 64/4 trestního řádu

Adresát : Tomasz Duda, nar. 14.09.1999, stát Polsko

                                          trvalý pobyt : Halcova 168, 120 00 Praha  

                                          t.č. bytem : Pod Lysinami 474/1, 147 00 Praha 

Adresa, na níž má být písemnost doručena : Pod Lysinami 474/1, 147 00 Praha 

Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení : Oddělení obecné kriminality, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč

Doručovaná písemnost :

Usnesení o zajištění věci podle § 79a trestního řádu

Usnesení o zrušení zajištění věci podle § 79f trestního řádu

Č. j. :  KRPJ-21846-10/TČ-2026-161071-KOR

Č. j. :  KRPJ-21846-11/TČ-2026-161071-KOR

Č. j. :  KRPJ-21846-152/TČ-2026-161071-KOR

Č. j. :  KRPJ-21846-153/TČ-2026-161071-KOR

Protože jste nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost vrácena odesílateli, kde je připravena k vyzvednutí.  

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce.

Písemnost je možné vyzvednout na Územním odboru Třebíč, Oddělení obecné kriminality, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč, na recepci od pondělí – pátek v době od 07:00 hod. do 15:00 hod.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

nprap. Dušan Koreš
vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 16.06.2026
Sejmuto dne: 27.06.2026

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