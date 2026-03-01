Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Výzva k vyzvednutí zásilky - Tomáš ŠÁNDOR
Č. j. KRPJ-124999/TČ-2025-161081-VLA
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Třebíč
Oddělení hospodářské kriminality
Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč
Třebíč 16. března 2026
Výzva
K vyzvednutí zásilky pro adresáta podle § 64/4 trestního řádu
Adresát: Tomáš ŠÁNDOR, Náměstí č. p. 93, 289 34 Rožďalovice
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice, ČR
Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč,
Doručovaná písemnost: Usn. o zrušení zajištění dle §79f odst. 1 tr. řádu: KRPJ-124999/TČ-2025-161081-VLA
Protože jste nebyl/a při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen/a a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost vrácena odesílateli, kde je připravena k vyzvednutí.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce.
Písemnost je možné vyzvednout na oddělení hospodářské kriminality ÚO Třebíč, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč, na recepci od pondělí – pátek v době od 07.00 hod do 15:00 hod.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.
por. Bc. Andrea Vlčková
komisař
Vyvěšeno dne: 16.03.2026
Sejmuto dne: 27.03.2026