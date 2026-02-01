Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Výzva k vyzvednutí zásilky - SHEHDA Maksym
Č. j. KRPJ-128154-106/TČ-2025-161081
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Třebíč
Oddělení hospodářské kriminality
Bráfova třída 1247/11
67401 Třebíč
Třebíč 2. února 2026
Výzva
k vyzvednutí zásilky pro adresáta podle § 64/4 trestního řádu
Adresát: SHEHDA Maksym, Zavodska 48, 90400, Chust, Ukrajina
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Svojšovická 2876/32, Záběhlice - Praha, 141 00, ČR
Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč,
Doručovaná písemnost: usn. o zrušení zajištění věci dle § 79f odst. 1 tr. řádu: KRPJ-128154-106/TČ-2025-161081,
Protože jste nebyl/a při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen/a a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost vrácena odesílateli, kde je připravena k vyzvednutí.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce.
Písemnost je možné vyzvednout na oddělení hospodářské kriminality ÚO Třebíč, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč, na recepci od pondělí – pátek v době od 07.00 hod do 15:00 hod.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.
Vyvěšeno dne: 02.02.2026
Sejmuto dne: 13.02.2026