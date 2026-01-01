Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Výzva k vyzvednutí zásilky - SEHRII Hereh
Č. j. KRPJ-134441-11/TČ-2025-161081
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Třebíč
Oddělení hospodářské kriminality
Bráfova třída 1247/11
67401 Třebíč
Třebíč 8. ledna 2026
Výzva
k vyzvednutí zásilky pro adresáta podle § 64/4 trestního řádu
Adresát: SEHRII Hereh, Míru 301, 99999 Chrust, Ukrajina
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Mokrá 354, 664 04 Mokrá-Horákov, ČR
Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč,
Doručovaná písemnost: Usn. o zajištění dle §79a odst. 1 tr. řádu – KRPJ-134441-11/TČ-2025-161081,
Protože jste nebyl/a při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen/a a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost vrácena odesílateli, kde je připravena k vyzvednutí.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce.
Písemnost je možné vyzvednout na oddělení hospodářské kriminality ÚO Třebíč, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč, na recepci od pondělí – pátek v době od 07.00 hod do 15:00 hod.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.
Vyvěšeno dne: 08.01.2026
Sejmuto dne: 19.01.2026