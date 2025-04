Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Výzva k vyzvednutí zásilky - Royvis Handy MOLINER CANUET

Č. j. KRPJ-49450-4/ČJ-2025-160022

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor cizinecké policie

Wolkerova 4448/37

586 01 Jihlava

Royvis Handy MOLINER CANUET

nar. 09.02.1988

státní příslušnost: Kubánská republika

adresa pobytu v ČR neznámá

Jihlava 30. dubna 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, jako správní orgán dožádaný usnesením č.j.: CPR-2462-20/ČJ-2025-931200-SV v řízení k provedení úkonu v řízení o správním vyhoštění z přechodného pobytu na území cizince Royvis Handy MOLINER CANUET, nar. 09.02.1988 státní příslušnost: Kubánská republika

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Vyrozumění o provedení výslechu svědka č.j. KRPJ-49450-3/ČJ-2025-160022

ze dne 30. dubna 2025

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť se shora jmenovanému prokazatelně nedaří doručovat písemnost.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Policie České republiky, Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Wolkerova 4448/37, 586 01 Jihlava v každý pracovní den v době od 07:00 hodin do 15:00 hodin, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

npor. Anna Vořechovská, DiS.

komisařka

Vyvěšeno dne: 30. 04. 2025

Sejmuto dne: 15. 05. 2025

