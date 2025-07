Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Výzva k vyzvednutí zásilky - Milan BAGAR

Č. j. KRPB-119443-16/TČ-2025-060282-ZEN, Milan BAGAR, roč. 1982

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Městské ředitelství policie Brno

2. oddělení hospodářské kriminality

Cejl 4/6, 611 38 Brno

Č. j. KRPB-119443-16/TČ-2025-060282-ZEN

Brno 25.·července·2025

VÝZVA

k vyzvednutí zásilky doručované podle § 64 trestního řádu

Adresát: Milan BAGAR, nar. 1982

Adresa, na níž má být písemnost doručena: Antonína Slavíka 2008/1, 602 00 Brno-Černá Pole

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zajištění výnosu z trestné činnosti podle § 79a odst. 1 trestního řádu vydané dne 12. 6. 2025 pod č. j. KRPB-119443-4/TČ-2025-060282-ZEN

Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Městské ředitelství policie Brno

2. oddělení hospodářské kriminality

Cejl 4/6, 611 38 Brno

Protože jste nebyl/a při doručování písemnosti zastižen/a, na uvedené adrese jste neznámý/neznámá a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost dne 24. 7. 2024 uložena. Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10-ti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, a to na recepci v budově Policie České republiky, Příční 200/31, 602 00 Brno-Zábrdovice v době od 7:00 do 15:00 hodin.

V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10-ti dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vrácena odesilateli, o tomto se na úřední desce vyvěsí sdělení.

Jméno a příjmení doručujícího policisty: nparp. Viola Zentrichová

Datum: 25. 7. 2025

nprap. MVDr. Viola Zentrichová Ph.D.

vrchní inspektor





Vyvěšeno dne: 28.07.2025

Sejmuto dne: 08.08.2025

