Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Výzva k vyzvednutí zásilky - Mickail Jan BALOG
Č. j. KRPJ-27133-48/TČ-2026-161071-JAŠ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Třebíč
Oddělení obecné kriminality
Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč
Třebíč 16. března 2026
Výzva
k vyzvednutí zásilky pro adresáta podle §64/4 trestního řádu
Adresát: Mickail Jan BALOG, nar. 30.09.2002 v ŠTRASBURK, trv. bytem U Jeslí 2189/8, 400 01 Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-centrum
Adresa, na níž má být písemnost doručena: U Jeslí 2189/8, 400 01 Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-centrum
Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení obecné kriminality Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč,
Doručované písemnosti: Usnesení o zajištění věci dle § 79a odst. 1 tr. řádu, ČJ: KRPJ-27133-8/TČ-2026-161071-JAŠ, vedeného pod č.j. p. 8
Protože jste nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost vrácena odesílateli, kde je připravena k vyzvednutí.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce.
Písemnost je možné vyzvednout na Oddělení obecné kriminality ÚO Třebíč, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč, na recepci od pondělí – pátek v době od 07:00 hodin do 15:00 hodin.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.
por. Bc. Roman Jaša
komisař
Vyvěšeno dne: 16.03.2026
Sejmuto dne: 27.03.2026