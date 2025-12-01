Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Výzva k vyzvednutí zásilky - MAŤOKOVÁ Helena
Č. j. KRPJ-128154-23/TČ-2025-161081
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Třebíč
Oddělení hospodářské kriminality
Bráfova třída 1247/11 67401 Třebíč
Třebíč 18. prosince 2025
Výzva
k vyzvednutí zásilky pro adresáta podle § 64/4 trestního řádu
Adresát: MAŤOKOVÁ Helena, Řepovy sady 90, Neratovice, 277 11 Neratovice, ČR
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Řepovy sady 90, Neratovice, 277 11 Neratovice, ČR
Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč,
Doručovaná písemnost: Usn. o zajištění dle §79a odst. 1 tr. řádu – KRPJ-128154-23/TČ-2025-161081,
Protože jste nebyl/a při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen/a a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost vrácena odesílateli, kde je připravena k vyzvednutí.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce.
Písemnost je možné vyzvednout na oddělení hospodářské kriminality ÚO Třebíč, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč, na recepci od pondělí – pátek v době od 07.00 hod do 15:00 hod.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.
por. Bc. Tomáš Hnízdil
komisař
Vyvěšeno dne: 18.12.2025
Sejmuto dne: 29.12.2025