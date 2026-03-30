Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Výzva k vyzvednutí zásilky - Kristián TURTÁK
Č. j. KRPJ-13195-58/TC-2026-161071-ŠUP
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Ķrajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení obecné kriminality
Bráfova třída 1247/11
674 01 Třebíč
Č. j. KRPJ-13195-58/TC-2026-161071-ŠUP Třebíč 27. března 2026
Výzva k vyzvednutí zásilky
ro adresáta podle §64/4 trestního řádu
Adresát: - Kristián TURTÁK, nar. 05.10.2005 v Košice - Šaca, st. přísl. SVK, doklad: NP761596
Adresa, na níž má být písemnost doručena:Melounová 1654/2, Praha 120 00
Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení:Oddělení obecné kriminality Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč,
Doručované písemnosti:
Usnesení § 79a tr.ř, ČJ: KRPJ-13195/TC-2026-161071-SUP, vedeného pod č.j. p. 10
Usnesení § 79f tr.ř, ČJ: KRPJ-13195/TC-2026-161071-ŠUP, vedeného pod č.j. p. 52
Protože jste nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost vrácena odesílateli, kde je připravena k vyzvednutí.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce.
Písemnost je možné vyzvednout na oddělení obecné kriminality ÚO Třebíč, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč, na recepci od pondělí – pátek v době od 07.00 hodin do 15:00 hodin. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.
por. Mgr. Filip Šupčík
komisař
Vyvěšeno dne: 30.03.2026
Sejmuto dne: 09.04.2026