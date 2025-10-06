Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Výzva k vyzvednutí zásilky - Gyorgy BAKRO

Č. j. KRPJ-100789-43/TČ-2025-161071-JAŠ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Třebíč
Oddělení obecné kriminality
Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč

Třebíč 6. října 2025

Výzva

k vyzvednutí zásilky pro adresáta podle §64/4 trestního řádu

AdresátGyorgy BAKRO, nar. 25.11.1976, st. přísl. HUN, trv. bytem Ifjuság 5, 6000 Kecskemét, Maďarská republika (HUN)

Adresa, na níž má být písemnost doručenaIfjuság 5, 6000 Kecskemét, Maďarská republika (HUN)

Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení obecné kriminality Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč,  

Doručované písemnosti:

Usnesení § 79a tr.ř, ČJ: KRPB-174688-6/TČ-2025-060322,  vedeného pod č.j. p. 6

Usnesení § 79f tr.ř, ČJ: KRPJ-100789-41/TČ-2025-161071-JAŠ,  vedeného pod č.j. p. 41

Protože jste nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost vrácena odesílateli, kde je připravena k vyzvednutí.  

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce.

Písemnost je možné vyzvednout na Oddělení obecné kriminality ÚO Třebíč, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč, na recepci od pondělí – pátek v době od 07:00 hodin do 15:00 hodin.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

por. Bc. Roman Jaša
komisař

Vyvěšeno dne: 06.10.2025
Sejmuto dne: 17.10.2025

