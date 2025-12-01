Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Výzva k vyzvednutí zásilky - Dávid JÁNOS
Č. j. KRPJ-124156-55/TČ-2025-161071-ŠUP
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Třebíč
Oddělení obecné kriminality
Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč
Třebíč 18. prosince 2025
Výzva
k vyzvednutí zásilky pro adresáta podle §64/4 trestního řádu
Adresát: Dávid JÁNOS, nar. 29.07.1987 v Fulókércs, st. přísl. HUN, doručovací adresa Maďarská republika | Petöfi Utca 6, 3864 Fulókércs, E-mail: janosdavid597@gmail.com
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Hálkova 1642P/7, 120 00 Praha 2
Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení obecné kriminality Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč,
Doručované písemnosti:
- Usnesení § 79a tr.ř, ČJ: KRPJ-124156/TČ-2025-161071-ŠUP, vedeného pod č.j. p. 8
- Usnesení § 79f tr.ř, ČJ: KRPJ-124156/TČ-2025-161071-ŠUP, vedeného pod č.j. p. 53
Protože jste nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost vrácena odesílateli, kde je připravena k vyzvednutí.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce.
Písemnost je možné vyzvednout na oddělení obecné kriminality ÚO Třebíč, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč, na recepci od pondělí – pátek v době od 07.00 hodin do 15:00 hodin.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.
por. Mgr. Filip Šupčík
komisař
Vyvěšeno dne: 18.12.2025
Sejmuto dne: 29.12.2025