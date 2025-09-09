Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Výzva k vyzvednutí zásilky - ADAM FERKO
Č. j. KRPJ-74056-51/TČ-2025-161017-SEI
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Třebíč
Obvodní oddělení Třebíč
Bráfova třída 11, 674 01 Třebíč
Třebíč 9. září 2025
Výzva
k vyzvednutí zásilky pro adresáta podle § 64/4 trestního řádu
Adresát: Adam FERKO, nar. 21.06.2002 v Karviná, svobodný, doklad: 214078806, trv. bytem Petra Cingra č. p. 357, 735 11 Orlová-Město, tel.: 775843073
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Petra Cingra č.p. 357, 735 11 Orlová-Město
Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení Třebíč Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč,
Doručované písemnosti: Usnesení § 79f tr.ř, ČJ: KRPJ-74056/TČ-2025-161017-SEI, vedeného pod č.j. p. 50
Protože jste nebyla při doručování písemnosti policejního orgánu zastižena a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost vrácena odesílateli, kde je připravena k vyzvednutí.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce.
Písemnost je možné vyzvednout na Obvodním oddělení Třebíč ÚO Třebíč, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč, na recepci od pondělí – pátek v době od 07:00 hodin do 15:00 hodin.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.
nprap. Bc. Jan Seifert
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 09.09.2025
Sejmuto dne: 22.09.2025