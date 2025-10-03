Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Zdravko Dimitrov
Č. j. KRPZ-76020-104/TČ-2024-1515PA-MA
Vsetín 3. října 2025
Počet stran: 2
V Ý Z V A
podle §64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
k v y z v e d n u t í p í s e m n o s t i
- usnesení o zrušení zajištění podle ust. § 79f odst.1 a 3 tr. řádu, vydaného dne 02.10.2025 policejním orgánem Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality Vsetín pod č.j.KRPZ-76020-100/TČ-2024-1515PA a č.j.KRPZ-76020- 102/TČ-2024-1515PA
Adresát: Zdravko Dimitrov, nar. 09.12.1969, st. přísl. Bulharsko
Doručovací adresa v ČR nezjištěna
Útvar policie, u něhož je písemnost připravena k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Vsetín
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín
Jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že adresát nemá doručovací adresu, je předmětná písemnost uložena u nadepsaného policejního orgánu.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:00 hod. do 15:00 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR.
S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
por. Bc. Lucie Makyčová
komisař
Vyvěšeno dne: 03.10.2025
Sejmuto dne: 13.10.2025