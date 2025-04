Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Volodymyr BALABAN

Č. j. KRPZ-132176-44/TČ-2024-150512-MAR

Zlín 8. dubna 2025

Ú ř e d n í z á z n a m

oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení policie ve Zlíně, jako orgán věcně příslušný podle ustanovení §16, §17 a §18 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, v trestní věci spáchání přečinu podvod dle § 209 odst. 1, tr. zákoníku.

osobě:

Volodymyr BALABAN, nar. 20.04.1973 v DONĚCK, ženatý, st. přísl. UKR, doklad: 902133426, trv. bytem Dukelské náměstí č. p. 1513, 535 01 Přelouč, Česko

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení dle §81a trestního řád, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu, vydaného dne 8.4.2025 pod č.j. KRPZ-132176-43/TČ-2024-150512, adresované shora jmenovanému účastníkovi řízení.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastník řízení nebyl zastižen na adrese svého pobytu.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení policie ve Zlíně, Tř. T. Bati č.p. 44, Zlín 760 01, a to vždy od pondělí do pátku v době od 07:30 hod. do 15:00 hod. do 15 dnů ode dne uložení.

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů. (§25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)

Poslední den této lhůty je dnem doručení.

nprap. Ing. Petra Marková

vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 09.04.2025

Sejmuto dne: 24.04.2025

