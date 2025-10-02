Policie České republiky  

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Vladislav KALOČAI

Č. j. KRPZ-66466-25/TČ-2025-150581 

Zlín 1. října 2025
Počet stran:  1

V Ý Z V A
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním

- usnesení o zajištění podle § 79a odst. 1 trestního řádu, vydané policejním orgánem Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, oddělením hospodářské kriminality, pod č.j. KRPZ-66466- 5/TČ-2025-150581

Adresát: Vladislav KALOČAI, nar. 16.03.1960 v Duchcov, trv. bytem Masarykova třída 428/28, 415 01 Teplice

Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení hospodářské kriminality
Nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín

Jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že si adresát na doručovací adrese nepřebírá písemnosti, byla u policejního orgánu zmíněná zásilka uložena.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:30 do 14:30 hod.

Lhůta pro vyzvednutí písemností činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR. S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Poučení: Nevyzvedne-li  si  adresát  písemnost  ve  lhůtě  10  dnů  ode  dne,  kdy  byla  připravena k vyzvednutí,  považuje  se  písemnost posledním  dnem této  lhůty  za  doručenou,  i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Doručující policista: nprap. Lenka Kilíková, vrchní inspektor

Zpracoval:

nprap. Lenka Kilíková
vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 02.10.2025
Sejmuto dne: 12.10.2025

