Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Vladislav KALOČAI
Č. j. KRPZ-66466-25/TČ-2025-150581
Zlín 1. října 2025
Počet stran: 1
V Ý Z V A
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
- usnesení o zajištění podle § 79a odst. 1 trestního řádu, vydané policejním orgánem Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, oddělením hospodářské kriminality, pod č.j. KRPZ-66466- 5/TČ-2025-150581
Adresát: Vladislav KALOČAI, nar. 16.03.1960 v Duchcov, trv. bytem Masarykova třída 428/28, 415 01 Teplice
Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení hospodářské kriminality
Nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín
Jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že si adresát na doručovací adrese nepřebírá písemnosti, byla u policejního orgánu zmíněná zásilka uložena.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:30 do 14:30 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemností činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR. S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Doručující policista: nprap. Lenka Kilíková, vrchní inspektor
Zpracoval:
nprap. Lenka Kilíková
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 02.10.2025
Sejmuto dne: 12.10.2025