Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Vladimír NOVÁK
Č. j. KRPZ-4331-50/TČ-2026-1505PA-SVA
Zlín 11. března 2026
Počet stran: 1
V Ý Z V A
podle § 64 odst. 2 zák. č.141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
K V Y Z V E D N U T Í P Í S E M N O S T I
Adresát : Vladimír NOVÁK, nar. 12.04.1960
Adresa na níž měla být písemnost doručena : náměstí Husovo 70, 282 01 český Brod, Česká republika
Písemnost: KRPZ-4331-14/TČ-2026-1505PA-SVA - usnesení o zajištění finančních prostředků dle ust. § 79a/1 tr. řádu
Útvar policie, u něhož je uvedená písemnost připravena k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín
Jedná se o písemnost, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát ne doručovací adrese neznámý, jsou tyto uloženy u nadepsaného policejního orgánu.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:30 do 14:30 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 10 dní od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR. S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení : Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
por. Mgr. Šárka Vaňková
komisař
Vyvěšeno dne: 13.03.2026
Sejmuto dne: 23.03. 2026