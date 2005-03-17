Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Vladimir KUZNETSOV
Č. j. KRPZ-120009/TČ-2025-150571
Zlín 11. března 2026
Počet stran: 2
VÝZVA
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
usnesení o zajištění finančních prostředků dle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, vydaného Policejním orgánem České republiky, Oddělením obecné kriminality, Územní odbor Zlín ze dne 10.11.2025, vedeno pod č.j. KRPZ-120009/TČ-2025-150571,
adresát: Vladimir KUZNETSOV, nar. 17.03.2005,
doručovací adresa: Na Močále 776/8 142 00 Praha 4 - Libuš.
Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení obecné kriminality
Nám T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín
Jedná se o písemnosti, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát na doručovací adrese písemnosti nepřebírá a není známa jeho další adresa, byly u policejního orgánu zásilky uloženy.
Uložené písemnosti si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese a to každý pracovní den v době od 07:30 hod. do 14:30 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemností činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie České republiky.
S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
por. Bc. Martin Krpelan
komisař
tel. 974 666 323
e-mail: martin.krpelan@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 12.03.2026
Sejmuto dne: 23.03.2026