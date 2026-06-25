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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Vitalii SHADRIN

Č. j. KRPZ-47873-31/ČJ-2026-150023-SV-UH 

Uherské Hradiště 22. června 2026
Počet stran: 2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor cizinecké policie, jako správní orgán věcně příslušný podle ustanovení § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 326/1999 Sb.", ve správním řízení ve věci správního vyhoštění účastníka řízení pana Vitalii SHADRIN, nar. 02.04.1976, stát. přísl. Ukrajina,

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb."), oznamuje možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 22. června 2026, vydané pod. č. j. KRPZ-47873- 30/ČJ-2026-150023-SV-UH, adresované shora jmenovanému účastníkovi řízení.

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., doručovány veřejnou vyhláškou, neboť účastník řízení nemá na území České republiky hlášenu žádnou adresu pobytu, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217, 686·01 Uherské Hradiště, každý pracovní den od 07:00 do 15:00 hodin do 15 dnů ode dne uložení.

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů.
(§ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)
Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Zpracoval:
nprap. Jan Zetka
vrchní inspektor

mjr. Ing. Radek Machů
zástupce vedoucího oddělení

Vyvěšeno dne: 25.06.2026
Sejmuto dne: 10.07.2026

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