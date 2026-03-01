Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Vasyl FRANTSISHKO
Č. j. KRPZ-91015-105/TČ-2025-1505PA-MKO
Zlín 18. března 2026
Počet stran: 2
V Ý Z V A
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
K V Y Z V E D N U T Í P Í S E M N O S T I
- usnesení o zrušení zajištění peněžních prostředků podle ust. § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu, vydané policejním orgánem Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality pod č.j. KRPZ-91015-103/TC-2025-1505PA-MKO.
Adresát: Vasyl FRANTSISHKO, nar. 15.07.2006
Doručovací adresa: Strančice-Všechromy č. p. 17, 251 63 Strančice-Všechromy
Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín
Jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením na doručovací adrese bylo zjištěno, že jmenovaný se zde nezdržuje a současná adresa pobytu je neznámá, byla tak písemnost uložena dne 18.03.2026 u policejního orgánu.
Uložené písemnosti si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:30 do 14:30 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR.
S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
nprap. Martin Kolaja
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 19.03.2026
Sejmuto dne: 30.03.2026