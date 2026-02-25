Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Tachov - Arszen ÁDÁM
Č. j. KRPP-60894-57/TČ-2025-031081
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Tachov
Oddělení hospodářské kriminality
Plánská 2032, 347 01 Tachov
Tachov 24. února 2026
Počet stran: 2
Arszen ÁDÁM
Oty Bubeníčka 1654/4
Uhříněves
104 00 Praha
VÝZVA K VYZVEDNUTÍ PÍSEMNOSTÍ
Ode dne 25.02.2026 je pro Vás připravena zásilka k vyzvednutí do vlastních rukou jedná se o usnesení nadepsaného policejního orgánu, kterým bylo rozhodnuto o zajištění finančních prostředků na účtu banky, usnesení bylo vydáno dne 25.04.2025 pod č.j.: KRPP-60894-9/TČ-2025-031071.
Rozhodnutí je možné vyzvednout v sídle nadepsaného policejního orgánu v pracovních dnech v době od 07:00 do 15:00 hodin v kanceláři č.: A211
Vyřizuje: nprap. František Zpěvák
Telefon: 974337349
Zásilku si můžete vyzvednout nejpozději dne: (+ 10 dní od vyvěšení) 09.03.2026 po této době bude zásilka uložena u zdejšího policejního orgánu.
Poučení adresáta:
Tato zásilka je doručována dle zákona č. 141/ 1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) a s odkazem na § 63 odst. 1 tr. řádu též dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, nebo uvedenou adresu označil pro účely doručování, anebo jde o adresu uvedenou v § 63 odst. 3 tr. řádu. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílateli a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce. (viz. § 64 odst. 4 tr. řádu.)
Vyvěšeno dne: 25.02.2026
Sejmuto dne: 09.03.2026
Zpracoval:
nprap. František Zpěvák
vrchní inspektor