Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Rokycany - Kostadin HRISTOV
Č. j. KRPP-76513-73/TČ-2025-030812
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Rokycany
Obvodní oddělení Rokycany
Jiráskova čp. 179, 337 01 Rokycany
Č. j. KRPP-76513-73/TČ-2025-030812 Rokycany 26. května 2026
Počet stran: 2
Kostadin HRISTOV, nar. 1975
Výzva k vyzvednutí písemnosti
Ode dne 27.05.2026 je pro Vás připravena zásilka k vyzvednutí do vlastních rukou. Jedná se o usnesení nadepsaného policejního orgánu, kterým bylo rozhodnuto o zrušení zajištění finančních prostředků na účtu banky, které bylo vydáno dne 23.04.2026 pod č.j.: KRPP-76513-67/TČ-2025-030812.
Rozhodnutí je možné vyzvednout v sídle nadepsaného policejního orgánu v pracovních dnech v době od 7.30 do 15.30 hodin.
Vyřizuje: nprap. Martin Vepřek, vrchní inspektor
Telefon: 974335664
Zásilku si můžete vyzvednout nejpozději dne: 08.06.2026 po této době bude zásilka uložena u zdejšího policejního orgánu.
Poučení adresáta:
Tato zásilka je doručována dle zákona č. 141/ 1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) a s odkazem na § 63 odst. 1 tr. řádu též dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, nebo uvedenou adresu označil pro účely doručování, anebo jde o adresu uvedenou v § 63 odst. 3 tr. řádu. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílateli a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce. (viz. § 64 odst. 4 tr. řádu.)
Vyvěšeno: 27.05.2026
Sejmuto: 08.06.2026
nprap. Martin Vepřek
vrchní inspektor
tel.: 974335664 npor. Mgr. Bc. Petr Huml, DiS.
vedoucí oddělení
v z. npor. Bc. Petr Hetflajš, DiS.
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)