Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Rokycany - Akramkhon Makhmudkhonov
Č. j. KRPP-107763-128/TČ-2024-030871
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Rokycany
Oddělení obecné kriminality
Svazu bojovníků za svobodu 68
337 01 Rokycany
Tel.: 974335329, 974335320
E-mail: krpp.podatelna@policie.gov.cz
ID DS: 5ixai69
Rokycany 31. března 2026
Počet stran: 1
Akramkhon Makhmudkhonov
Sadacha 28
163 00 Namagangan
Uzbekistán
VÝZVA K VYZVEDNUTÍ PÍSEMNOSTI
Ode dne 31.03.2026 je pro Vás připravena zásilka k vyzvednutí do vlastních rukou jedná se o usnesení nadepsaného policejního orgánu, kterým bylo rozhodnuto o zajištění finančních prostředků na účtu banky, usnesení bylo vydáno dne 22.7.2024 pod č.j.: KRPP-107763-29/TČ-2024-030871 a dále se jedná o usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků ze dne 31.3.2026.
Daná rozhodnutí je možné vyzvednout v sídle nadepsaného policejního orgánu v pracovních dnech v době od 7.30 do 15.30 hodin v kanceláři č.: 318
Vyřizuje: por. Bc. Martin Šobáň. Telefon: 974335902
Zásilku si můžete vyzvednout nejpozději dne: (+10 dní)10.04.2026 po této době bude zásilka uložena u zdejšího policejního orgánu.
Poučení adresáta:
Tato zásilka je doručována dle zákona č. 141/ 1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) a s odkazem na § 63 odst. 1 tr. řádu též dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, nebo uvedenou adresu označil pro účely doručování, anebo jde o adresu uvedenou v § 63 odst. 3 tr. řádu. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílateli a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce. (viz. § 64 odst. 4 tr. řádu.)
por. Bc. Martin Šobáň
komisař
tel. 974335902
v.r.