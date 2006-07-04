Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Robin BURIAN
Č. j. KRPZ-42249-511/TČ-2023-150079
Zlín 13. listopadu 2025
Počet stran: 1
V Ý Z V A
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
- Vyrozumění o plánovaných vyšetřovacích úkonech s odkazem k § 33 a dále k § 165 trestního řádu, vydané policejním orgánem Policie ČR, Oddělením kybernetické kriminality, Služba kriminální policie a vyšetřování, KŘP Zlínského kraje pod číslem jednacím KRPZ-42249-505/TČ-2023-150079.
Adresát: Robin BURIAN, nar. 04.07.2006
Doručovací adresa: Parcelní 22, 713 00 Ostrava-Heřmanice
Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor analytiky a kybernetické kriminality
Oddělení kybernetické kriminality
Nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín
Jedná se o písemnosti, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát na doručovací adrese neznámý, byly u policejního orgánu zmíněné zásilky uloženy.
Uložené písemnosti si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:30 do 14:30 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemností činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR. S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Doručující policista: kpt. Bc. Adam Rozštípil, vrchní komisař
kpt. Bc. Adam Rozštípil
vrchní komisař
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
Vyvěšeno dne: 14.11.2025
Sejmuto dne: 24.11.2025