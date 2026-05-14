Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Rares-loan Sfait
Č. j. KRPZ-40511-50/TČ-2026-151117
Uherský Brod 21. dubna 2026
Počet stran: 1
Sdělení
podle § 64 odst. 4 trestního řádu k vyzvednutí písemnosti
Adresát: Rares-loan Sfait
Adresa, na níž měla být písemnost doručena: Svatoplukova, č. p. 1223/26, Ostrava, 70300
Písemnosti:
č. j. KRPZ-40511-35/TČ-2026-151117 - usnesení o zajištění finančních prostředků podle § 79a odst 1 tr. řádu ze dne 17.4.2026
Útvar policie u něhož jsou uvedené písemnosti připraveny k vyzvednutí.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Uherské Hradiště
Obvodní oddělení policie Uherský Brod
Obchodní 2379, 688 01 Uherský Brod
Jedná se o písemnosti, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že uvedený adresát nemá na doručovací adrese poštovní schránku, jsou tyto uloženy u nadepsaného policejního orgánu.
Uložené písemnosti si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:30 do 14:30 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 30 dnů od vyvěšení sdělení na Úřední desce Policie ČR S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
nprap. Michal Josefík
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 14.05.2026
Sejmuto dne: 15.06.2026