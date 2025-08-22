Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Petr SILNÝ

Č. j. KRPT-214276-114/TČ-2025-070221 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Třinec
Frýdecká 848, 739 61 Třinec

Č. j.  KRPT-214276-114/TČ-2025-070221                                                                                    Třinec 11. února 2026

Výzva k vyzvednutí písemnosti

Policejní orgán územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec  ve smyslu ust. § 64 odst. 4 trestního řádu

v y z ý v á

osobu: Petr SILNÝ, roč.  1978

k vyzvednutí písemnosti: Usnesení vydaného dne 22.08.2025 pod č.j. KRPT-214276-13/TČ-2025-070221, které bylo vydáno policejním orgánem obvodního oddělení Třinec, územního odboru Frýdek-Místek, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Jmenovaný se vyzývá, aby se do 10-ti dnů od vyvěšení této výzvy na úřední desce přihlásil policejnímu orgánu obvodní oddělení Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec.

                 nprap. Bc. David Motyka
                      vrchní inspektor

                                                                                                                                                                      npor. Mgr. Tomáš Lyčka
                                                                                                                                                                          vedoucí oddělení

                                                                                                                                                                     v z. npor. Bc. David Kaleta
                                                                                                                                                                       podepsáno elektronicky

Vyvěšeno dne: 12.02.2026
Sejmuto dne: 22.02.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 