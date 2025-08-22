Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Petr SILNÝ
Č. j. KRPT-214276-114/TČ-2025-070221
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Třinec
Frýdecká 848, 739 61 Třinec
Č. j. KRPT-214276-114/TČ-2025-070221 Třinec 11. února 2026
Výzva k vyzvednutí písemnosti
Policejní orgán územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec ve smyslu ust. § 64 odst. 4 trestního řádu
v y z ý v á
osobu: Petr SILNÝ, roč. 1978
k vyzvednutí písemnosti: Usnesení vydaného dne 22.08.2025 pod č.j. KRPT-214276-13/TČ-2025-070221, které bylo vydáno policejním orgánem obvodního oddělení Třinec, územního odboru Frýdek-Místek, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
Jmenovaný se vyzývá, aby se do 10-ti dnů od vyvěšení této výzvy na úřední desce přihlásil policejnímu orgánu obvodní oddělení Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec.
nprap. Bc. David Motyka
vrchní inspektor
npor. Mgr. Tomáš Lyčka
vedoucí oddělení
v z. npor. Bc. David Kaleta
podepsáno elektronicky
Vyvěšeno dne: 12.02.2026
Sejmuto dne: 22.02.2026