Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Pavel MALÁK
Č. j. KRPZ-86662-52/TČ-2025-1505PA-MKO
Zlín 9. prosince 2025
Počet stran: 2
V Ý Z V A
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
K V Y Z V E D N U T Í P Í S E M N O S T I
- usnesení o zajištění finančních prostředků podle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, vydané policejním orgánem Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení Zlín pod č.j. KRPZ-86662-6/TČ-2025-150512.
Adresát: Pavel MALÁK,nar.26.01.1967
Doručovací adresa: Pstruží 501/6, 718 00 Ostrava-Kunčičky
Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín
Jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením na doručovací adrese bylo zjištěno, že jmenovaný se zde již nezdržuje, současná adresa pobytu je neznámá a předchozí písemnosti se vrátily odesílateli, byla tato uložena dne 09.12.2025 u policejního orgánu.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:30 do 14:30 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR.
S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Doručující policista: nprap. Martin Kolaja, vrchní inspektor
nprap. Martin Kolaja
vrchní inspektor
podepsáno elektronicky
Vyvěšeno dne: 10.12.2025
Sejmuto dne: 21.12.2025