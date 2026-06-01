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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Pavel HEIN

Č. j. KRPZ-29014-61/TČ-2026-150581 

Zlín 12. června 2026
Počet stran: 1

VÝZVA
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním

- usnesení o zajištění finančních prostředků dle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu, vydané policejním orgánem Policie ČR, Oddělení hospodářské kriminality, ÚO Zlín pod číslem jednacím KRPZ-29014-6/TČ-2026-150581.

Adresát: Pavel HEIN, nar. 20.09.1977

Doručovací adresa: Chotěšovská 680/3, 190 00 Praha 9 - Střížkov, byt č. 115 na jméno Černý

Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení hospodářské kriminality
Nám. T. G. M. 3218  760 01 Zlín

Jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát na doručovací adrese neznámý, byla u policejního orgánu zmíněná zásilka uložena.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:00 do 15:00 hod.

Lhůta pro vyzvednutí písemností činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR. S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Poučení: Nevyzvedne-li si  adresát  písemnost  ve  lhůtě  10  dnů  ode  dne,  kdy  byla  připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Doručující policista:

nprap. Ing. Kateřina Finferová
vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 12.06.2026
Sejmuto dne: 23.06.2026

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