Výzva k vyzvednutí písemnosti - Pavel BÍZEK
Č. j. KRPZ-73444-71/TČ-2024-150581
JID: PCR15ETRfo39665775
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení hospodářské kriminality
Nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín
Č. j. KRPZ-73444-71/TČ-2024-150581
Zlín 26.·srpna·2025
Počet stran:
V Ý Z V A
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
- usnesení o vydání věci podle ustanovení § 80 odst. 1 trestního řádu trestního řádu, vydané policejním orgánem Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, oddělením hospodářské kriminality, pod č.j. KRPZ-73444-65/TČ-2024-150581
Adresát: Pavel BÍZEK, nar. 23.02.1990 v Strakonice, rozvedený, doklad: 217111470, trv. bytem Guldenerova 2336/22, 326 00 Plzeň-Východní Předměstí
Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
Jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že si adresát na doručovací adrese nepřebírá písemnosti, byla u policejního orgánu zmíněná zásilka uložena.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:30 do 14:30 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemností činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR. S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Doručující policista: por. Ing. Martin Limberk, komisař
Vyvěšeno dne: 27.08.2025
Sejmuto dne: 06.09.2025
por. Ing. Martin Limberk
komisař