Výzva k vyzvednutí písemnosti - Oleksandr  KIRIN

Č. j. KRPZ-97741-63/TČ-2025-150512-MAR 

Zlín 12. března 2026
Počet stran: 1

Ú ř e d n í  z á z n a m
oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského  kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení policie ve Zlíně, jako orgán věcně příslušný podle ustanovení §16, §17 a §18 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, v trestní věci spáchání přečinu podvod dle § 209 odst. 1, tr. zákoníku,

osobě:
Oleksandr  KIRIN,  nar. 15.12.1977 v MENCHYKURY , trv.  bytem Marie Pujmanové 754/7, 798 11 Prostějov-Vrahovice,  Česko

podle § 25 odst. 2 zákona  č. 500/2004  Sb. správní  řád, ve znění  pozdějších  předpisů, oznamuje možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení dle § 79f odst. 1 až 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním , ve znění pozdějších předpisů, vydaného dne 12.03.2026 pod č.j. KRPZ-97741-61/TČ-2025-150512-MAR , adresované shora jmenovanému účastníkovi řízení.

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť účastník řízení nebyl zastižen na adrese svého pobytu uvedeného u svého povolení dlouhodobého pobytu.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení  policie ve Zlíně, Tř.  T.  Bati č.p. 44 , Zlín 760 01, a to vždy od pondělí do pátku v době od 07:30 hod. do 15:00  hod. do 15 dnů ode dne uložení.

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů. (§ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)
Poslední den této lhůty je dnem doručení.

nprap. Ing. Petra Marková
vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 13.03.2026
Sejmuto dne: 29.03.2026

