Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Oleh KLYMENKO
Č. j. KRPZ-40706-31/TČ-2026-151581
Vsetín 23. července 2026
Počet stran: 2
V Ý Z V A
podle §64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
k v y z v e d n u t í p í s e m n o s t i
- Usnesení o zajištění věci dle § 79a odstavec 1 trestního řádu vydaného dne 20.4.2026 policejním orgánem Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, Oddělení hospodářské kriminality Vsetín pod č.j. KRPZ-40706-12/TČ-2026-151581
Adresát: Oleh KLYMENKO, nar. 20.08.2007 v PAVLOHRAD, státní příslušnost Ukrajina, trv. Korotka 75, Pavlohrad, region Dnipropetrovsk
Doručovací adresa v ČR zjištěna, ale dlouhodobě zde fyzicky nepřítomen.
Útvar policie, u něhož je písemnost připravena k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Vsetín
Oddělení hospodářské kriminality
Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín
Jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že adresát nemá doručovací adresu v ČR, je předmětná písemnost uložena u nadepsaného policejního orgánu.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:00 hod. do 15:00 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR.
S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
por. Bc. Lenka Mazalová
komisař
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
Vyvěšeno dne: 23.07.2026
Sejmuto dne: 02.08.2026