Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Michaela DUNOVÁ
Č.j. KRPZ-73175-29/TČ-2025-151171-STR
JID: PCR15ETRfo39669277
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Uherské Hradiště
Oddělení obecné kriminality
Velehradská třída 1217, 686 01 Uherské Hradiště
|
Č. j. KRPZ-73175-29/TČ-2025-151171-STR
|
Uherské Hradiště 28. srpna 2025
Sdělení
pro vyvěšení na úřední desce Územního odboru PČR Uherské Hradiště podle § 64 odst. 4 trestního řádu
Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení:
Oddělení obecné kriminality policie ČR Uherské Hradiště
Doručovaná písemnost do vlastních rukou:
Usnesení ze dne 09.07.2024, KRPZ-73175-15/TČ-2025-151171-STR
Adresát: Michaela DUNOVÁ, nar. 13.03.2007 v KOŠICE-ZÁPAD, svobodná, st. přísl. SVK, trv. bytem Horšovský Týn-Nová Ves č. p. 1, 346 01 Horšovský Týn-Nová Ves, Česko, tel.: 604150564, E-mail: dunovam623@gmail.com
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Horšovský Týn-Nová Ves č. p. 1, 346 01 Horšovský Týn-Nová Ves
Důvod vyvěšení:
Uvedenou adresu adresát označil pro účely doručování. Zásilka byla poštou vrácena odesílateli s tím, že na uvedené adrese je adresát neznámý. Písemnost se proto v souladu s ust. § 63 odst. 1, § 64 odst. 4 trestního řádu ve spojení s ust. § 50l odst. 1 občanského soudního řádu doručí vyvěšením na úřední desce zdejšího územního odboru v Uherském Hradišti; písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení.
Uloženou zásilku je možno vyzvednout:
Na podatelně Oddělení obecné kriminality v Uherském Hradišti, Velehradská třída 1217, a to v úředních hodinách v pracovní dny v době od 7:00 do 15:00 hodin.
Toto sdělení je v souladu s § 63 odst. 1 trestního řádu a § 50l odst. 2, odst. 3 občanského soudního řádu vyvěšováno na úřední desku Oddělení obecné kriminality v Uherském Hradiště po dobu 30 dnů.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Datum: ………………………
Podpis adresáta: …………………………….
Podpis doručovatele Policie České republiky: ……........………...
|
nprap. Radek Střítecký
|
|