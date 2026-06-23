Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Marcela JAŠKOVÁ
Č. j. KRPZ-126117-309/TČ-2025-151171-BAR
Uherské Hradiště 22. června 2026
Počet stran: 2
Sdělení
pro vyvěšení na úřední desce Územního odboru PČR Uherské Hradiště podle § 64 odst. 4 trestního řádu
Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení:
Oddělení obecné kriminality policie ČR Uherské Hradiště
Doručovaná písemnost do vlastních rukou:
Opatření podle §105 odst. 1 tr. ř. ze dne 27.05.2026 vedené pod KRPZ-126117-303/TČ-2025- 151171-BAR
Adresát:
Marcela JAŠKOVÁ (roz. FRITSCHEROVÁ), nar. 22.08.1976 v Zábřeh, vdaná, doklad: 50066371, trv. bytem Záhorovice č. p. 352, 687 71 Záhorovice
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Záhorovice č. p. 352, 687 71 Záhorovice
Důvod vyvěšení:
Uvedenou adresu adresát označil pro účely doručování. Zásilka byla poštou vrácena odesílateli s tím, že na zásilka nebyla převzata. Písemnost se proto v souladu s ust. § 63 odst. 1, § 64 odst. 4 trestního řádu ve spojení s ust. § 50l odst. 1 občanského soudního řádu doručí vyvěšením na úřední desce zdejšího územního odboru v Uherském Hradišti; písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení.
Uloženou zásilku je možno vyzvednout:
Na podatelně Oddělení obecné kriminality v Uherském Hradišti, Velehradská třída 1217, a to v úředních hodinách v pracovní dny v době od 7:00 do 15:00 hodin.
Toto sdělení je v souladu s § 63 odst. 1 trestního řádu a § 50l odst. 2, odst. 3 občanského soudního řádu vyvěšováno na úřední desku Oddělení obecné kriminality v Uherském Hradiště po dobu 30 dnů.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. Datum: ………………………
Podpis adresáta: …………………………….
Podpis doručovatele Policie České republiky: ……........………...
por. lic. Radek Střítecký
komisař
Vyvěšeno dne: 23.06.2026
Sejmuto dne: 23.07.2026