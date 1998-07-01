Policie České republiky  

Pomáhat a chránit

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Maksym SULYMA

Č. j. KRPZ-93009-73/TČ-2025-151117 

   Uherský Brod 17. března 2026
   Počet stran: 1

Sdělení
podle § 64 odst. 4 trestního řádu
k vyzvednutí písemnosti

Adresát: Maksym SULYMA, nar. 01.07.1998
Adresa, na níž měla být  písemnost doručena: Velpack, s. r. o., Hamerská 812, 779 00, Olomouc

Písemnosti:
č. j. KRPZ-93009/TČ-2025-151117 - usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků podle § 79f odst. 1 tr. řádu ze dne 02.02.2026

Útvar policie u něhož jsou uvedené písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Uherské Hradiště
Obvodní oddělení policie Uherský Brod
Obchodní 2379, 688 01 Uherský Brod

Jedná se o písemnosti, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že písemnost nebyla uvedenému adresátovi doručena Českou poštou a není známá jiná doručovací adresa, jsou tyto uloženy u nadepsaného policejního orgánu.

Uložené písemnosti si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:30 do 14:30 hod.

Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 30 dnů od vyvěšení sdělení na Úřední desce Policie ČR. S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Poučení: Nevyzvedne-li si  adresát  písemnost  ve  lhůtě  30  dnů  ode  dne,  kdy  byla  připravena k vyzvednutí, považuje  se  písemnost  posledním  dnem  této  lhůty  za  doručenou,  i když  se  adresát o uložení nedozvěděl.

Zpracoval:

nprap. Michal Josefík
vrchní inspektor
podepsáno elektronicky

Vyvěšeno dne: 18.03.2026
​Sejmuto dne: 17.04.2026

