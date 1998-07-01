Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Maksym SULYMA
Č. j. KRPZ-93009-73/TČ-2025-151117
Uherský Brod 17. března 2026
Počet stran: 1
Sdělení
podle § 64 odst. 4 trestního řádu
k vyzvednutí písemnosti
Adresát: Maksym SULYMA, nar. 01.07.1998
Adresa, na níž měla být písemnost doručena: Velpack, s. r. o., Hamerská 812, 779 00, Olomouc
Písemnosti:
č. j. KRPZ-93009/TČ-2025-151117 - usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků podle § 79f odst. 1 tr. řádu ze dne 02.02.2026
Útvar policie u něhož jsou uvedené písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Uherské Hradiště
Obvodní oddělení policie Uherský Brod
Obchodní 2379, 688 01 Uherský Brod
Jedná se o písemnosti, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že písemnost nebyla uvedenému adresátovi doručena Českou poštou a není známá jiná doručovací adresa, jsou tyto uloženy u nadepsaného policejního orgánu.
Uložené písemnosti si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:30 do 14:30 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 30 dnů od vyvěšení sdělení na Úřední desce Policie ČR. S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Zpracoval:
nprap. Michal Josefík
vrchní inspektor
podepsáno elektronicky
Vyvěšeno dne: 18.03.2026
Sejmuto dne: 17.04.2026