Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - lliyan TOPCHIYSKI
Č. j. KRPZ-106427-60/TČ-2025-150581
Zlín 4. února 2026
Počet stran: 2
VÝZVA
podle § 64 odst. 2 zákona číslo 141/1961 Sb., zákona o trestním řízení soudním
- usnesení o zajištění finančních prostředků dle § 79a odst. 1 trestního řádu, vydaného Policejním orgánem České republiky, Oddělením hospodářské kriminality, Územní odbor Zlín ze dne 07.10.2025, vedeno pod č.j. KRPZ-106427-10/TČ-2025-150581
- usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků dle ust. § 79f odst. 1 až odst.3 trestního zákoníku, vydané Policejním orgánem České republiky, Oddělením hospodářské kriminality, Územní odbor Zlín ze dne 09.01.2026, vedeno pod č.j. KRPZ-106427-56/TČ-2025-150581 .
Adresát: lliyan TOPCHIYSKI, nar. 10.07.2001,
Doručovací adresa: Na Královce 31/4, 101 00 Praha.
Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení hospodářské kriminality
nám. T. G. Masaryka 3218
760 01 Zlín
Jedná se o písemnosti, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že adresát na doručovací adrese písemnosti nepřebírá a není známa jeho další adresa, byly u policejního orgánu zásilky uloženy.
Uložené písemnosti si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese, a to každý pracovní den v době od 07:15 hod. do 14:45 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 10 dní od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie České republiky.
S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
por. Igor Mlýnek, DiS
komisař
tel. kontakt: 974 666 488
Vyvěšeno dne: 05.02.2026
Sejmuto dne: 16.02.2026