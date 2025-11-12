Policie České republiky  

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Kováčová Kristýna

Č. j. KRPT-193368-30/TČ-2025-070221 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení
Třinec Frýdecká 848, 739 61 Třinec 

Č. j. KRPT-193368-30/TČ-2025-070221                                                                                                               Třinec 12. listopadu 2025
                                                                                                                                                                               Počet stran: 1 

 

Výzva k vyzvednutí písemnosti
 

Policejní orgán, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Třinec, Frýdecká 848, 73961 Třinec ve smyslu ust.  § 64 odst. 4 trestního řádu

  vyzývá

osobu: Kováčová Kristýna roč. 1981

k vyzvednutí písemnosti: Usnesení vydaného dne 24.9.2025 pod KRPT-193368-22/TČ-2025070221, které bylo vydáno policejním orgánem Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek, obvodního oddělení Třinec.

Jmenovaná se vyzývá, aby se do 10 dnů od vyvěšení této výzvy na úřední desce přihlásila policejnímu orgánu obvodního oddělení Třinec, Frýdecká 848, 73961 Třinec.

                                                       prap. Vojtěch Pieter                                                                        npor. Mgr. Tomáš Lyčka
                                                               inspektor                                                                                      vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 12.11.2025
Sejmuto dne: 23.11.2025

