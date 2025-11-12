Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Kováčová Kristýna
Č. j. KRPT-193368-30/TČ-2025-070221
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení
Třinec Frýdecká 848, 739 61 Třinec
Č. j. KRPT-193368-30/TČ-2025-070221 Třinec 12. listopadu 2025
Počet stran: 1
Výzva k vyzvednutí písemnosti
Policejní orgán, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Třinec, Frýdecká 848, 73961 Třinec ve smyslu ust. § 64 odst. 4 trestního řádu
vyzývá
osobu: Kováčová Kristýna roč. 1981
k vyzvednutí písemnosti: Usnesení vydaného dne 24.9.2025 pod KRPT-193368-22/TČ-2025070221, které bylo vydáno policejním orgánem Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek, obvodního oddělení Třinec.
Jmenovaná se vyzývá, aby se do 10 dnů od vyvěšení této výzvy na úřední desce přihlásila policejnímu orgánu obvodního oddělení Třinec, Frýdecká 848, 73961 Třinec.
prap. Vojtěch Pieter npor. Mgr. Tomáš Lyčka
inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 12.11.2025
Sejmuto dne: 23.11.2025