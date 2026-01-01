Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Klatovy - Rafael TOKÁR
Č. j. KRPP-105829-49/TČ-2025-030414
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Klatovy
Obvodní oddělení Klatovy
Plzeňská 90
339 01 Klatovy
Tel.: 974334651, 974334119
E-mail: krpp.podatelna@policie.gov.cz
ID DS: 5ixai69
Klatovy 14. dubna 2026
Počet stran: 2
Oznámení veřejnou vyhláškou- Rafael Tokár, nar. 23.03.2007
(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Obvodní oddělení Klatovy
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád
osobě: Rafael TOKÁR, nar. 23.03.2007 v Most, svobodný, státní příslušnost CZ
že má na adrese:
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Klatovy
Obvodní oddělení Klatovy
Plzeňská 90, 339 01 Klatovy
uloženu následující písemnost: KRPP-105829-41/TČ-2026-030414
Vzhledem k tomu, že se šetřením nepodařilo zjistit současný pobyt shora jmenovaného ani jiné místo pobytu, přistoupil policejní orgán, v souladu s ustanovením citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.
Písemnost si lze vyzvednou na výše uvedené adrese.
V případě, že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.
Vyvěšeno dne: 14. dubna 2026
Sejmuto dne: 29. dubna 2026
prap. Mgr. Vladislav Stach
inspektor OOP Klatovy
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)