Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Klatovy - Artem DIUK

Č. j. KRPP-14214-28/TČ-2026-030414 

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Klatovy
Obvodní oddělení Klatovy
Plzeňská 90
339 01 Klatovy
Tel.: 974334651, 974334119
E-mail: krpp.podatelna@policie.gov.cz
ID DS: 5ixai69

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor služby pořádkové policie
Nádražní 2
301 00 Plzeň

Č. j.  KRPP-14214-28/TČ-2026-030414                                                                                                                            Klatovy 17. března 2026
                                                                                                                                                                                                           Počet stran: 2

Věc: Oznámení veřejnou vyhláškou - Artem DIUK, nar. 26.09.2005

Oznámení veřejnou vyhláškou

(dle  § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Obvodní oddělení Klatovy

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád osobě:

Artem DIUK, nar. 26.09.2005 v VERKHNIA LUKOVYTSA, svobodný, st. přísl. UKR,

že má na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Obvodní oddělení Klatovy uloženou tuto písemnost:

KRPP-14214-26/TČ-2026-030414

Vzhledem k tomu, že se šetřením nepodařilo zjistit současný pobyt shora jmenovaného ani jiné místo pobytu, přistoupil odbor služby pořádkové policie, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje v souladu s ustanovením citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Písemnost lze vyzvednout na Územním odboru Klatovy, Obvodní oddělení Klatovy, Plzeňská 90,  339 01 Klatovy. 

V případě, že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

Vyvěšeno dne: 27. března 2026
Sejmuto dne: 11. dubna 2027

nprap. Ing. Bc. Oldřiška Kasová 
         vrchní inspektor 
            tel. 974334667

                                                                                                                                              npor. Mgr. Ing. Michal Šedivec 
                                                                                                                                                        vedoucí oddělení 
                                                                                                                                                 v z. npor. Bc. Ondřej Šťastný
                                                                                                                                                     podepsáno elektronicky

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 