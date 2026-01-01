Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Klatovy - Artem DIUK
Č. j. KRPP-14214-28/TČ-2026-030414
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Klatovy
Obvodní oddělení Klatovy
Plzeňská 90
339 01 Klatovy
Tel.: 974334651, 974334119
E-mail: krpp.podatelna@policie.gov.cz
ID DS: 5ixai69
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor služby pořádkové policie
Nádražní 2
301 00 Plzeň
Č. j. KRPP-14214-28/TČ-2026-030414 Klatovy 17. března 2026
Počet stran: 2
Věc: Oznámení veřejnou vyhláškou - Artem DIUK, nar. 26.09.2005
Oznámení veřejnou vyhláškou
(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Obvodní oddělení Klatovy
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád osobě:
Artem DIUK, nar. 26.09.2005 v VERKHNIA LUKOVYTSA, svobodný, st. přísl. UKR,
že má na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Obvodní oddělení Klatovy uloženou tuto písemnost:
KRPP-14214-26/TČ-2026-030414
Vzhledem k tomu, že se šetřením nepodařilo zjistit současný pobyt shora jmenovaného ani jiné místo pobytu, přistoupil odbor služby pořádkové policie, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje v souladu s ustanovením citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Písemnost lze vyzvednout na Územním odboru Klatovy, Obvodní oddělení Klatovy, Plzeňská 90, 339 01 Klatovy.
V případě, že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.
Vyvěšeno dne: 27. března 2026
Sejmuto dne: 11. dubna 2027
nprap. Ing. Bc. Oldřiška Kasová
vrchní inspektor
tel. 974334667
npor. Mgr. Ing. Michal Šedivec
vedoucí oddělení
v z. npor. Bc. Ondřej Šťastný
podepsáno elektronicky