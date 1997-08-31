Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Kamil JUHAS
Č. j. KRPZ-41857-39/TČ-2026-151112
Buchlovice 7. května 2026
Počet stran: 2
V Ý Z V A
podle § 64 odst. 2 zák. č. 141/1961 Sb., zák. o trestním řízení soudním k převzetí písemností
Kamil JUHAS, nar. 31.08.1997
Adresa, na níž byly písemnosti doručovány: Sídliště č. p. 990, 407 77 Šluknov
Písemnosti určené k převzetí:
KRPZ-41857-8/TČ-2026-151112
KRPZ-41857-10/TČ-2026-151112
KRPZ-41857-31/TČ-2026-151112
Útvar policie, u něhož jsou uvedené písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Uherské Hradiště
Obvodní oddělení Buchlovice
Masarykova 271, 687 08 Buchlovice
Jedná se o písemnosti, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát na doručovací adrese neznámý, jsou tyto písemnosti uloženy u útvaru policie nadepsaného výše.
Uložené písemnosti lze vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době 07.00 hod.-15.00 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemností činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na úřední desce Policie ČR.
Sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení:
Nevyzvedne-li si adresát písemnosti ve lhůtě 10-ti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o doručení nedozvěděl.
nprap. Jiří Šmíd
vrchní inspektor
tel.: 974678763
Vyvěšeno dne: 11.05.2026
Sejmuto dne: 22.05.2026