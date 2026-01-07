Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Jasmína SEVENOVÁ
Č. j. KRPZ-97399-55/TČ-2025-1505PA-SBO
Zlín 7. ledna 2026
Počet stran: 2
VÝZVA
oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, OAKK Zlín, jako orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 16, § 17 a § 18 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, v trestní věci spáchání trestného činu: podvod dle § 209 odst. 1, 3, trestního zákoníku,
se osobě Jasmína SEVENOVÁ, nar. 31.08.2006 v Praha 2, trv. bytem Baranova 1804/25, 130 00 Praha-Žižkov, podle dle § 50l zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje možnost:
převzetí následující písemnosti: Usnesení dle § 79f odst. 1,3, zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, vydaného dne 07. 01. 2026 pod č.j. KRPZ-97399-49/TČ-2025-1505PA-SBO, adresované shora jmenovanému účastníkovi řízení.
Vyvěšení na úřední desce § 50l zákona č. 99/1963 Sb.
- Stanoví-li zákon, že rozhodnutí nebo jiná písemnost mají být vyvěšeny na úřední desce soudu, platí, že desátým dnem po dni vyvěšení byly doručeny účastníkům, kteří nejsou soudu známi, jejichž pobyt není znám, kterým se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, nebo neznámým dědicům zůstavitele, nebyl-li dosud v řízení o dědictví stanoven okruh jeho dědiců, anebo právnické osobě, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat nebo že je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat, a zástupcům nebo opatrovníkům účastníků, jejichž pobyt není znám nebo kterým se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, popřípadě též dalším osobám, o nichž to stanoví zákon.
- Stanoví-li zákon, že na úřední desce soudu má být vyvěšena výzva nebo sdělení, sejme se výzva nebo sdělení po uplynutí 30 dnů ode dne vyvěšení.
- Obsah úřední desky soud zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, OAKK Zlín, nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín, a to vždy od pondělí do pátku v době od 7:30 hod. do 15:00 hod. do 30 dnů ode dne uložení.
Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 30 dnů. (§ 50l odst. 2 zákona číslo 99/1963 Sb.)
Vyřizuje:
por. Mgr. Stanislav Bořuta
komisař
Vyvěšeno dne: 07.01.2026
Sejmuto dne: 07.02.2026