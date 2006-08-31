Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Jasmína SEVENOVÁ

Č. j. KRPZ-97447-37/TČ-2025-150511 

Fryšták 25. listopadu 2025
Počet stran: 1

V Ý Z V A
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
K   V Y Z V E D N U T Í   P Í S E M N O S T I

- usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků podle ust. § 79f 1 trestního řádu, vydané policejním orgánem Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení Fryšták pod č.j. KRPZ-97447-35/TČ-2025-150511.

Adresát: Jasmína SEVENOVÁ, nar. 31.08.2006

Doručovací adresa: Baranova 1804/25, 130 00 Praha-Žižkov

Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Obvodní oddělení policie Fryšták
Souhrady 386, 763 16 Fryšták

Jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních  rukou.  Vzhledem  k tomu,  že provedeným šetřením  na doručovací adrese bylo zjištěno, že jmenovaná se zde nezdržuje, současná adresa pobytu je neznámá a předchozí písemnosti se vrátily odesílateli,

Uloženou  písemnost  si  můžete  vyzvednout  na  shora  uvedené  adrese  každý  pracovní  den v době od 07:30 do 14:30 hod.

Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR.
S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou,i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Doručující policista:


prap. Alexandra Vitovská 
vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 26.11.2025
Sejmuto dne: 06.12.2025

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 