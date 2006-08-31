Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Jasmína SEVENOVÁ
Č. j. KRPZ-97447-37/TČ-2025-150511
Fryšták 25. listopadu 2025
Počet stran: 1
V Ý Z V A
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
K V Y Z V E D N U T Í P Í S E M N O S T I
- usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků podle ust. § 79f 1 trestního řádu, vydané policejním orgánem Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení Fryšták pod č.j. KRPZ-97447-35/TČ-2025-150511.
Adresát: Jasmína SEVENOVÁ, nar. 31.08.2006
Doručovací adresa: Baranova 1804/25, 130 00 Praha-Žižkov
Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Obvodní oddělení policie Fryšták
Souhrady 386, 763 16 Fryšták
Jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením na doručovací adrese bylo zjištěno, že jmenovaná se zde nezdržuje, současná adresa pobytu je neznámá a předchozí písemnosti se vrátily odesílateli,
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:30 do 14:30 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR.
S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou,i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Doručující policista:
prap. Alexandra Vitovská
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 26.11.2025
Sejmuto dne: 06.12.2025