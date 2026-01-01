Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Hrádek - Viesturs SKUDRA
Č. j. KRPP-160236-36/TČ-2025-030810
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Rokycany
Obvodní oddělení Hrádek
1. máje čp. 269, 338 42 Hrádek
Č. j. KRPP-160236-36/TČ-2025-030810
Hrádek 12. ledna 2026
Počet stran: 2
Adresát:
Viesturs SKUDRA, nar. 1963
Chemická 79/4
Plzeň 301 00
VÝZVA K VYZVEDNUTÍ PÍSEMNOSTI
Ode dne 12.1.2026 je pro Vás připravena zásilka k vyzvednutí do vlastních rukou jedná se o usnesení nadepsaného policejního orgánu, kterým bylo rozhodnuto o zajištění finančních prostředků na účtu banky, usnesení bylo vydáno dne 18.11.2025 pod č.j.: KRPP-160236-10 /TČ-2025-030810.
Rozhodnutí je možné vyzvednout v sídle nadepsaného policejního orgánu v pracovních dnech v době od 7.30 do 15.30 hodin.
Vyřizuje: nprap. Bc. Pavlína Válková, DiS.
Telefon: 974335744/741
Zásilku si můžete vyzvednout nejpozději dne: 23.1.2026 po této době bude zásilka uložena u zdejšího policejního orgánu.
Poučení adresáta:
Tato zásilka je doručována dle zákona č. 141/ 1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) a s odkazem na § 63 odst. 1 tr. řádu též dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, nebo uvedenou adresu označil pro účely doručování, anebo jde o adresu uvedenou v § 63 odst. 3 tr. řádu. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílateli a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce. (viz. § 64 odst. 4 tr. řádu.)
Vyvěšeno: 12.1.2026
Sejmuto: 23.1.2026
nprap. Bc. Pavlína Válková DiS.
vrchní inspektor OOP Hrádek
tel: 974335744
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)